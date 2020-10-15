В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Кировской области выявили 103 случая инфицирования COVID-19 за сутки, заявили в региональном Минздраве.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

На лечении в госпиталях находятся 2737 пациентов, ещё 9456 лечатся дома.

Общее число выздоровевших достигает 8377.

Также стало известно, что в общественном транспорте Краснодара ужесточат контроль за соблюдением масочного режима с пятницы, 16 октября. Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу МУП «КТТУ».

На данный момент речь идёт об автобусах и троллейбусах. В межпиковые часы пассажиров будут запускать и выпускать только через вторые двери.

Ранее вирусолог Виктор Зуев дал рекомендации по укреплению иммунитета.

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