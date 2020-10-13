Вирусолог дал рекомендации по укреплению иммунитета

Вирусолог Виктор Зуев дал рекомендации по укреплению иммунитета.

«Надо высыпаться, рационально питаться, быть умеренным к алкоголю, бросить курить, если курите», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, нужно проветривать помещения. Также можно посмотреть хороший фильм для настроения.

Важными мерами для контроля уровня заболеваемости Зуев назвал масочный режим, соблюдение социальной дистанции и удалённую работу.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.