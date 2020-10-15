В Удмуртии рассказали о работе по выявлению нарушений в выплатах для медиков
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru.
В августе — сентябре регион получил из федерального бюджета 468,8 млн рублей. Средства распределили между подведомственными организациями республиканского Минздрава в виде субсидий.
«Выявлены факты нарушения срока перечисления медицинским работникам стимулирующих выплат», — заявили в комитете. В качестве примера приведена ситуация в Завьяловской районной больнице, где начисление федеральных выплат «осуществлялось с задержками до трёх месяцев».
Всего по итогам проверки комитет обнаружил финансовые нарушения на общую сумму 623,5 тыс. рублей.
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