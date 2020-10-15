В Удмуртии рассказали о работе по выявлению нарушений в выплатах для медиков

Государственный контрольный комитет Удмуртии выявил нарушения в выплатах стимулирующего характера для медиков, работающих с пациентами с COVID-19.

Об этом сообщает udm-info.ru.

В августе — сентябре регион получил из федерального бюджета 468,8 млн рублей. Средства распределили между подведомственными организациями республиканского Минздрава в виде субсидий.

«Выявлены факты нарушения срока перечисления медицинским работникам стимулирующих выплат», — заявили в комитете. В качестве примера приведена ситуация в Завьяловской районной больнице, где начисление федеральных выплат «осуществлялось с задержками до трёх месяцев».

Всего по итогам проверки комитет обнаружил финансовые нарушения на общую сумму 623,5 тыс. рублей.

Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.