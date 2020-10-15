Патогенный стафилококк выявлен у персонала в детсадах Махачкалы

Короткая ссылка
У персонала пищеблоков в детсадах Махачкалы, где были зафиксированы случаи острой кишечной инфекции у детей, выявили патогенный стафилококк. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.
Патогенный стафилококк выявлен у персонала в детсадах Махачкалы
  • РИА Новости

«При обследовании Роспотребнадзором персонала пищеблоков выявлены случаи носительства патогенного стафилококка... При исследовании самой продукции выявлены пробы, не соответствующие по микробиологическим показателям», — говорится в сообщении.

Сотрудники, у которых выявлены данные бактерии, отстранены от работы до санации.

В ходе проверки Роспотребнадзор также обнаружил несоблюдение санитарных норм в пищеблоках.

В связи с этим ведомство предполагает, что инфекция передалась детям через пищу.

Ранее сообщалось о 75 случаях острой кишечной инфекции у детей в детсадах Махачкалы.

СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить