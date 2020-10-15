Патогенный стафилококк выявлен у персонала в детсадах Махачкалы
- РИА Новости
«При обследовании Роспотребнадзором персонала пищеблоков выявлены случаи носительства патогенного стафилококка... При исследовании самой продукции выявлены пробы, не соответствующие по микробиологическим показателям», — говорится в сообщении.
Сотрудники, у которых выявлены данные бактерии, отстранены от работы до санации.
В ходе проверки Роспотребнадзор также обнаружил несоблюдение санитарных норм в пищеблоках.
В связи с этим ведомство предполагает, что инфекция передалась детям через пищу.
Ранее сообщалось о 75 случаях острой кишечной инфекции у детей в детсадах Махачкалы.
СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК России.