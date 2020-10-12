В Махачкале выявили 75 случаев острой кишечной инфекции у детей

Более 70 случаев острой кишечной инфекции у детей в детсадах зарегистрировано в Махачкале, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Дагестану.

РИА Новости

«В период с 8 по 11 октября среди детей, посещающих детские образовательные учреждения Махачкалы, зарегистрировано 75 случаев острой кишечной и пищевой токсикоинфекции», — говорится в сообщении. Как отмечается, 47 воспитанников в состоянии лёгкой и средней степени тяжести госпитализированы, 28 находятся на амбулаторном лечении. Ранее Роспотребнадзор назвал одной из возможных причин отравления детей в Дагестане некачественные продукты. Для определения источника инфекции отобраны пробы пищевой продукции, обследуются дети и персонал учреждений. СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК России.