В Махачкале выявили 75 случаев острой кишечной инфекции у детей
- РИА Новости
«В период с 8 по 11 октября среди детей, посещающих детские образовательные учреждения Махачкалы, зарегистрировано 75 случаев острой кишечной и пищевой токсикоинфекции», — говорится в сообщении.
Как отмечается, 47 воспитанников в состоянии лёгкой и средней степени тяжести госпитализированы, 28 находятся на амбулаторном лечении.
Ранее Роспотребнадзор назвал одной из возможных причин отравления детей в Дагестане некачественные продукты.
Для определения источника инфекции отобраны пробы пищевой продукции, обследуются дети и персонал учреждений.
СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК России.