СК подтвердил гибель трёх человек при стрельбе в Нижегородской области

В Махачкале выявили 75 случаев острой кишечной инфекции у детей

Короткая ссылка
Более 70 случаев острой кишечной инфекции у детей в детсадах зарегистрировано в Махачкале, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Дагестану.
В Махачкале выявили 75 случаев острой кишечной инфекции у детей
  • РИА Новости

«В период с 8 по 11 октября среди детей, посещающих детские образовательные учреждения Махачкалы, зарегистрировано 75 случаев острой кишечной и пищевой токсикоинфекции», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 47 воспитанников в состоянии лёгкой и средней степени тяжести госпитализированы, 28 находятся на амбулаторном лечении.

Ранее Роспотребнадзор назвал одной из возможных причин отравления детей в Дагестане некачественные продукты.

Для определения источника инфекции отобраны пробы пищевой продукции, обследуются дети и персонал учреждений.

СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить