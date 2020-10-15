ФНС заблокировала счета связанного с ФБК Навального новосибирского фонда из-за долгов в 10,8 млн рублей

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RT
ФНС приостановила операции по счетам Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ), принадлежащего координатору штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергею Бойко. Об этом свидетельствует база данных ФНС. Блокировка связана с неуплатой налогов и пени на 10,8 млн рублей, согласно информации местной ФССП.
ФНС заблокировала счета связанного с ФБК Навального новосибирского фонда из-за долгов в 10,8 млн рублей
  • РИА Новости

Всего ФНС было вынесено четыре решения о приостановлении операций по счетам в период с 2 по 24 сентября. 

По данным сервиса «Контур.Фокус» на 15 октября 2020 года, отдел судебных приставов в Новосибирске открыл три исполнительных листа, последний датирован 6 октября. Общая сумма по этим листам составляет 10,8 млн рублей.

Согласно выгрузке из базы данных ФНС, заблокированы счета ФЗПГ в новосибирском филиале Альфа-банка (БИК 045004774). 

Сергей Бойко был кандидатом «умного голосования» на выборах мэра Новосибирска 13 сентября этого года. Как писал RT, его фонд ФЗПГ встроен в цепочку взаимозависимых фирм и НКО, формирующих так называемый «второй бюджет ФБК». С их помощью в ФБК могли скрывать от сторонников истинные масштабы своих доходов.

Ранее ФНС инициировала банкротство Фонда защиты прав граждан «Штаб» в Уфе из-за долгов по налогам в 4,2 млн рублей. По данным источников RT в правоохранительных органах, «Штаб» мог использовать свои счета «для легализации денежных средств».

В июле Алексей Навальный объявил о том, что ФБК ликвидируется. По мнению экспертов, таким образом оппозиционер «избавляется от проблемного актива». Все дела ФБК, по их данным, передадут зарегистрированному в Санкт-Петербурге еще одному Фонду защиты прав граждан. 

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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