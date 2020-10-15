В Госдуме поддержали введение новых правил посещения ночных заведений
- РИА Новости
Как отмечается, в случае выявления инфекции у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.
По мнению Говорина, это «абсолютно правильная мера».
«Естественно, в этих местах нарушается всяческий режим: не соблюдаются социальная дистанция и масочный режим», — добавил депутат.
Он отметил важность регистрации таких людей для того, чтобы «проводить эпидемиологическое расследование в случае, если кто-то попадёт в зону наблюдения с COVID-19».
«Я считаю, что эти планомерные меры очень поступательны, постепенны. И они в полной мере соответствуют складывающейся ситуации. Я думаю, что эти решения — не просто суждения какого-то отдельного человека, а это есть результат серьёзного анализа складывающейся ситуации с учётом мнения экспертов, специалистов», — заключил парламентарий.
Ранее Собянин сообщил, что в ночных заведениях Москвы в рамках борьбы с распространением коронавируса введут систему регистрации номера телефона.