Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки во Владимирской области выявили 78 случаев инфицирования COVID-19.
Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Всего на территории региона зафиксировано 8185 заболевших. Выздоровели 6142 человека (за последние 24 часа — 24).

В лабораториях проведено 254 114 исследований на коронавирус, в том числе 185 382 — в медицинских учреждениях.

Также стало известно, что в Карелии выявлен 121 случай COVID-19 за сутки, передаёт karelinform.ru со ссылкой на региональный оперштаб. Общее число заболевших достигло почти 5 тыс.

Выздоровели 3860 пациентов, включая 34 за последние 24 часа.

Ранее вирусолог Виктор Зуев дал рекомендации по укреплению иммунитета.

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