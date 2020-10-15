Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки во Владимирской области выявили 78 случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Всего на территории региона зафиксировано 8185 заболевших. Выздоровели 6142 человека (за последние 24 часа — 24).

В лабораториях проведено 254 114 исследований на коронавирус, в том числе 185 382 — в медицинских учреждениях.

Также стало известно, что в Карелии выявлен 121 случай COVID-19 за сутки, передаёт karelinform.ru со ссылкой на региональный оперштаб. Общее число заболевших достигло почти 5 тыс.

Выздоровели 3860 пациентов, включая 34 за последние 24 часа.

Ранее вирусолог Виктор Зуев дал рекомендации по укреплению иммунитета.