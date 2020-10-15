Диетолог дала рекомендации по потреблению жидкости

Диетолог Наталья Нефёдова в интервью радио Sputnik рассказала о правильном потреблении жидкости.

«Вода, конечно, самый дешёвый и легкодоступный источник жидкости. Но считается абсолютно всё: кофе, чай, супы, огурцы, помидоры, арбуз, салат айсберг и так далее. То есть воду можно «есть». Представляете, если человек ест на обед суп, ест большое количество овощей, фруктов — невозможно выпить ещё и два литра воды», — поясняет специалист.

При этом нужно понимать, что не все напитки будут такими же полезными, как обычная вода, поясняет Нефёдова: «Например, многие пьют разные морсы. Там жидкость есть, но вместе с ней добавочный сахар».

Но если вы здоровый человек, то какую воду выбирать — не имеет особого значения, считает диетолог.

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