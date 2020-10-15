В Москве уточнили правила по сотрудникам на удалёнке

В Москве работодатели могут не сдавать еженедельно отчёты по сотрудникам, которые работают дистанционно, если их состав не изменился.

Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

«В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется», — говорится в документе.

При этом указывается, что в случае изменения данных о работниках «представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал организации перевести на удалёнку 30% сотрудников.