Власти Москвы пояснили требование о данных работающих на удалёнке
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В сообщении в Telegram-канале опершатаба говорится, что «обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников».
Отмечается, что в соответствии со статьёй 189 Трудового кодекса России, «работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал организации перевести на удалёнку 30% сотрудников.
Эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.