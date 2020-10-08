Власти Москвы пояснили требование о данных работающих на удалёнке

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве пояснили требование о данных работающих дистанционно.

В сообщении в Telegram-канале опершатаба говорится, что «обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников».

Отмечается, что в соответствии со статьёй 189 Трудового кодекса России, «работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал организации перевести на удалёнку 30% сотрудников.

Эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.