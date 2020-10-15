В 115 школах России введён карантин из-за коронавируса

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В 115 школах России введён карантин из-за случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что составляет менее 0,3% от общего числа школ, следует из данных Минпросвещения.
В 115 школах России введён карантин из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Всего в 115 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — следует из инфографики Telegram-канала «Большая перемена».

При этом на карантин закрыты 0,86% классов в школах России.

Ранее сообщалось, что с 19 октября по 1 ноября школьники 6—11-х классов в Москве перейдут на дистанционное обучение

Замминистра просвещения России Денис Грибов заявил, что ведомство не рассматривает вопрос о массовом переходе школ на дистанционную работу.

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