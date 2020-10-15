В России за сутки от коронавируса вылечились 8392 пациента
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Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Накануне в стране были выписаны 7920 пациентов, вылечившихся от COVID-19.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. Вакцину разработал центр «Вектор».
Также президент призвал нарастить производство двух российских вакцин от COVID-19.
Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.