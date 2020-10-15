В России за сутки от коронавируса вылечились 8392 пациента

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 8392 пациента. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровели 1 048 097 человек.

© РИА Новости

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Накануне в стране были выписаны 7920 пациентов, вылечившихся от COVID-19. Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. Вакцину разработал центр «Вектор». Также президент призвал нарастить производство двух российских вакцин от COVID-19. Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.