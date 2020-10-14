Путин призвал нарастить производство двух российских вакцин от COVID-19

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства призвал нарастить производство двух российских вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».

«Нам нужно наращивать сейчас производство и первой нашей вакцины, и вот сейчас второй вакцины, и, конечно, прежде всего нужно обеспечить российский рынок этими препаратами», — заявил глава государства.

Он отметил, что указанные препараты должны поступать в аптечные сети России как можно шире.

Путин добавил, что Россия продолжает сотрудничество с иностранными партнёрами и будет продвигать российскую вакцину за рубежом.

«Но стремиться нужно к тому, чтобы производство вакцины для заграницы осуществлялось прежде всего, во всяком случае на этом этапе, на производственных мощностях в тех странах , куда эта вакцина будет продаваться», — заявил президент.

Ранее Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. Вакцину разработал центр «Вектор».