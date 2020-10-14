Опрос: 34% компаний в России контролируют геолокацию сотрудников на удалёнке

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Около 34% компаний в России контролируют геолокацию сотрудников, работающих удалённо, а также учитывают длительность сессий и интервалов работы.
Опрос: 34% компаний в России контролируют геолокацию сотрудников на удалёнке
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса системного агрегатора Step Logic.

Более половины организаций (52%) проверяют права и список ресурсов, доступных для удалённых пользователей.

Также оказалось, что 40% работодателей записывают действия персонала и подрядчиков, подключающихся к корпоративной инфраструктуре.

Кроме того, 38% компаний оценивают состояние устройств пользователей в момент их подключения, следят за обновлением безопасности ОС и антивируса.

Ранее эксперт по трудовому праву Ольга Петрова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировала ситуацию с удалённой работой.

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