Эксперт оценил предложение бесплатно выдавать россиянам лекарства по рецепту

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Фарманалитик, генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк оценил предложение за счёт государства выдавать россиянам медицинские препараты, назначенные врачом по рецепту.
Эксперт оценил предложение бесплатно выдавать россиянам лекарства по рецепту
  • РИА Новости

«Когда лекарственные препараты будут доступны бесплатно либо с какой-то доплатой, это повысит доступность лекарственных препаратов», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, государство, выдавая лекарства бесплатно, сэкономит много средств на том, что не придётся потом госпитализировать пациентов с осложнениями. Как пояснил эксперт, лечение в стационаре будет стоить гораздо дороже.

Ранее бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе со «Взглядом» прокомментировал инициативу.

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