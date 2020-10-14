Эксперт оценил предложение бесплатно выдавать россиянам лекарства по рецепту
- РИА Новости
«Когда лекарственные препараты будут доступны бесплатно либо с какой-то доплатой, это повысит доступность лекарственных препаратов», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, государство, выдавая лекарства бесплатно, сэкономит много средств на том, что не придётся потом госпитализировать пациентов с осложнениями. Как пояснил эксперт, лечение в стационаре будет стоить гораздо дороже.
Ранее бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе со «Взглядом» прокомментировал инициативу.