Эксперт оценил предложение бесплатно выдавать россиянам лекарства по рецепту

Фарманалитик, генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк оценил предложение за счёт государства выдавать россиянам медицинские препараты, назначенные врачом по рецепту.

«Когда лекарственные препараты будут доступны бесплатно либо с какой-то доплатой, это повысит доступность лекарственных препаратов», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, государство, выдавая лекарства бесплатно, сэкономит много средств на том, что не придётся потом госпитализировать пациентов с осложнениями. Как пояснил эксперт, лечение в стационаре будет стоить гораздо дороже.

Ранее бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе со «Взглядом» прокомментировал инициативу.