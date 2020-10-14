Онищенко прокомментировал предложение бесплатно выдавать россиянам лекарства по рецепту

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Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал предложение за счёт государства выдавать россиянам медицинские препараты, назначенные врачом по рецепту.
Онищенко прокомментировал предложение бесплатно выдавать россиянам лекарства по рецепту
  • РИА Новости

В беседе со «Взглядом» он отметил, что рецептурный отпуск лекарств — это «цивилизованное здравоохранение».

«Сегодня речь идёт о том, чтобы сократить количество препаратов, которые не требуют обязательного назначения врачом», — считает депутат.

По его мнению, если большинство лекарств станут выдавать в аптеках по рецептам, то граждане станут меньше заниматься самолечением, которое нередко только усугубляет ситуацию.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил за счёт государства выдавать россиянам медицинские препараты, назначенные врачом по рецепту.

Сайт «Москва 24» сообщал, что с начала 2014 года московским пациентам выписали около 100 млн электронных рецептов через сервис «Электронный рецепт», входящий в состав Единой медицинской информационно-аналитической системы.

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