Медведев предложил бесплатно выдавать россиянам лекарства по рецепту

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Председатель партии «Единой России» Дмитрий Медведев предложил за счёт государства выдавать россиянам медицинские препараты, назначенные врачом по рецепту.
Медведев предложил бесплатно выдавать россиянам лекарства по рецепту
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

«Нужно... поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счёт государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», — приводятся его слова на сайте партии.

По его словам, в новой предвыборной программе партии большое внимание будет уделено «укреплению первичного звена, поддержке медиков и медицинского образования, развитию отечественной фарминдустрии».

Ранее стало известно, что с начала 2014 года московским пациентам выписали около 100 млн электронных рецептов через сервис «Электронный рецепт».

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