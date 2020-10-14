Медведев предложил бесплатно выдавать россиянам лекарства по рецепту

Председатель партии «Единой России» Дмитрий Медведев предложил за счёт государства выдавать россиянам медицинские препараты, назначенные врачом по рецепту.

«Нужно... поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счёт государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», — приводятся его слова на сайте партии.

По его словам, в новой предвыборной программе партии большое внимание будет уделено «укреплению первичного звена, поддержке медиков и медицинского образования, развитию отечественной фарминдустрии».

Ранее стало известно, что с начала 2014 года московским пациентам выписали около 100 млн электронных рецептов через сервис «Электронный рецепт».