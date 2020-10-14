Медведев предложил бесплатно выдавать россиянам лекарства по рецепту
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«Нужно... поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счёт государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», — приводятся его слова на сайте партии.
По его словам, в новой предвыборной программе партии большое внимание будет уделено «укреплению первичного звена, поддержке медиков и медицинского образования, развитию отечественной фарминдустрии».
Ранее стало известно, что с начала 2014 года московским пациентам выписали около 100 млн электронных рецептов через сервис «Электронный рецепт».