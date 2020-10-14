В Петербурге прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Глава петербургского Комздрава Дмитрий Лисовец прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Об этом сообщают «Невские новости».

Лисовец заявил, что уже сейчас показатели по коронавирусной инфекции похожи на те, что были в мае. По его словам, у некоторой части горожан имеется иммунитет (таких насчитывается не более 30%).

Он также отметил, что пока город не достиг пиковых показателей по числу госпитализированных.

Как пояснил Лисовец, до конца лета не были столь массовыми контакты среди граждан — многие были на дачах и в отпусках.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.