Медики будут уведомлять Росздравнадзор о применении вакцины «Вектора»

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Вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» от коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрирована по особой процедуре, медики должны будут уведомлять Росздравнадзор о каждом факте её применения.
Медики будут уведомлять Росздравнадзор о применении вакцины «Вектора»
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на инструкцию к применению препарата, которая опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

«Информация для медицинских работников, выполняющих вакцинацию: данный лекарственный препарат зарегистрирован по особой процедуре регистрации, в связи с чем необходимо уведомить Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о каждом факте применения «ЭпиВакКорона» путём внесения информации в соответствующий раздел информационной системы ЕГИСЗ», — указано в инструкции.

При этом в числе побочных реакций на вакцину в инструкции указываются боль в месте введения и повышение температуры.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. Вакцину разработал центр «Вектор».

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