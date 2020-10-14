В Госдуме оценили необходимость дистанционного обучения в школах

Депутат Государственной думы от Владимирской области Евгений Ревенко оценил необходимость дистанционного обучения в школах региона.

«Я не врач, но могу сказать просто как человек. Как отец старшеклассницы. Моя дочка (ей 15 лет) тяжело переносит дистанционное обучение. Дети очень социальны, и им необходимо общение», — заявил он в беседе с tv-mig.ru.

Вместе с тем, по его словам, в Москве при выводе детей на каникулы в школах снизилось число заболевших, то есть мера работает.

Как отметил Ревенко, надо понимать, что удалёнка не навсегда и она нужна только для того, чтобы остановить распространение заболевания среди детей и взрослых.

«В случае с Владимирской областью решение должны принимать санитарные власти, исходя из совокупности всех данных», — добавил он.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее рассказали о переводе школьников на дистанционное обучение из-за пандемии.