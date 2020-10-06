В Адыгее рассказали о переводе школьников на дистанционное обучение из-за пандемии

Короткая ссылка
В оперштабе Адыгеи рассказали о переводе школьников на дистанционное обучение из-за пандемии.
В Адыгее рассказали о переводе школьников на дистанционное обучение из-за пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Юга.ру».

С учётом новых случаев COVID-19 в школах количество занимающихся удалённо детей за неделю выросло на 326, до 1192.

Всего на карантине по коронавирусу находятся 48 классов из 31 школы.

«Болеют и школьники, и педагоги. Случаи коронавирусной инфекции в образовательных организациях зарегистрированы во всех муниципалитетах, кроме Кошехабльского и Теучежского районов», — заявили в республиканском Министерстве образования и науки.

Ранее эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить