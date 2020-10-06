В Адыгее рассказали о переводе школьников на дистанционное обучение из-за пандемии

В оперштабе Адыгеи рассказали о переводе школьников на дистанционное обучение из-за пандемии.

Об этом сообщает «Юга.ру».

С учётом новых случаев COVID-19 в школах количество занимающихся удалённо детей за неделю выросло на 326, до 1192.

Всего на карантине по коронавирусу находятся 48 классов из 31 школы.

«Болеют и школьники, и педагоги. Случаи коронавирусной инфекции в образовательных организациях зарегистрированы во всех муниципалитетах, кроме Кошехабльского и Теучежского районов», — заявили в республиканском Министерстве образования и науки.

Ранее эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.