Диетолог рассказал о продуктах, способных оказать омолаживающий эффект

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Диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, способных оказать омолаживающий эффект.
Диетолог рассказал о продуктах, способных оказать омолаживающий эффект
  • Pixabay

«Омолаживающее воздействие на организм оказывают орехи и приправы, такие как карри, петрушка, кинза. Очень полезны также перец, чеснок», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, пользу здоровью принесут и так называемые окрашенные овощи, среди которых помидоры, сладкий перец, тыква, морковь, крестоцветные.

В список также вошла жирная морская рыба, например, скумбрия, сельдь, сардина.

«Упор в питании лучше сделать именно на эти продукты, чтобы помочь организму запустить механизм омоложения», — добавил он.

Ранее член Национального общества диетологов, врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с газетой «Известия» рассказала, как не переедать по ночам.

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