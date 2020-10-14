Диетолог рассказал о продуктах, способных оказать омолаживающий эффект

Диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, способных оказать омолаживающий эффект.

«Омолаживающее воздействие на организм оказывают орехи и приправы, такие как карри, петрушка, кинза. Очень полезны также перец, чеснок», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, пользу здоровью принесут и так называемые окрашенные овощи, среди которых помидоры, сладкий перец, тыква, морковь, крестоцветные.

В список также вошла жирная морская рыба, например, скумбрия, сельдь, сардина.

«Упор в питании лучше сделать именно на эти продукты, чтобы помочь организму запустить механизм омоложения», — добавил он.

Ранее член Национального общества диетологов, врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с газетой «Известия» рассказала, как не переедать по ночам.