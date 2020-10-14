В Подмосковье рассказали о работе учебных заведений

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В Министерстве образования Московской области рассказали о работе учебных заведений.
В Подмосковье рассказали о работе учебных заведений
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом сообщает телеканал «360».

«В настоящий момент школы Подмосковья работают в штатном режиме. На прошлой неделе почти половина наших школ была на плановых каникулах, это школы с модульной системой обучения. С понедельника там уже начались занятия», — заявили в ведомстве.

Полностью переведено на удалёнку шесть школ из почти 1,5 тыс. учебных общеобразовательных учреждений. Отдыхают в настоящее время 17.

Штатно работают организации дополнительного образования.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в оперштабе Адыгеи рассказали о переводе школьников на дистанционное обучение из-за пандемии.

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