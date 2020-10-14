Роспотребнадзор заявил об опасности сокрытия болезней при вакцинации

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал об опасности сокрытия болезней перед вакцинацией от коронавируса.

«На этом этапе (клинических испытаний. — RT) должны отбираться здоровые добровольцы, но бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно — людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией», — приводит РИА Новости его слова.

Горелов отметил, что повышение температуры, слабость, покраснение и боли в месте инъекции после вакцинации являются допустимыми.

«В аннотации на препарат всегда есть описание таких возможных эффектов», — добавил учёный.

Ранее в пресс-службе ведомства рассказали, что является противопоказанием для введения разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцины от коронавирусной инфекции.