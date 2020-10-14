Роспотребнадзор заявил об опасности сокрытия болезней при вакцинации

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал об опасности сокрытия болезней перед вакцинацией от коронавируса.

«На этом этапе (клинических испытаний. — RT) должны отбираться здоровые добровольцы, но бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно — людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией», — приводит РИА Новости его слова.

Горелов отметил, что повышение температуры, слабость, покраснение и боли в месте инъекции после вакцинации являются допустимыми.

«В аннотации на препарат всегда есть описание таких возможных эффектов», — добавил учёный.

Ранее в пресс-службе ведомства рассказали, что является противопоказанием для введения разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцины от коронавирусной инфекции.

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