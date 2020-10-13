В Роспотребнадзоре дали прогноз роста числа пациентов с COVID-19

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал, как долго будет продолжаться рост числа пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Рост ожидаемый, мы и весной говорили, что коронавирус не исключение в сезонных инфекциях. Два инкубационных периода — это 28 дней, но так как рост начался не сегодня, а несколько дней назад, условно восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение ещё 20 дней ожидаем рост — примерно до первой декады ноября», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коронавирус становится «всё более коварным».

Также он предупредил 13 октября, что на предстоящей неделе ожидается «чрезвычайно приятная» для распространения COVID-19 погода с похолоданием.