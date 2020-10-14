В РАН оценили ход испытаний вакцины центра Чумакова от COVID-19
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«Первые (клинические) испытания этой вакцины начались в Новосибирске неделю назад. И пока очень обнадёживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет», — приводит РИА Новости его слова.
Сергеев отметил, что у добровольцев не наблюдается повышения температуры тела.
«И первая фаза, которая проверяет безопасность вакцины, — там всё нормально. Но далее надо, чтобы появились соответствующие антитела в необходимом титре. Ждём», — добавил он.
Ранее Сергеев заявил, что разнообразие вакцин поможет остановить пандемию коронавирусной инфекции.