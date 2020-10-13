Президент РАН рассказал, что поможет остановить пандемию коронавируса

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Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выразил мнение, что разнообразие вакцин поможет остановить пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Президент РАН рассказал, что поможет остановить пандемию коронавируса
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Конечно, все мы прекрасно понимаем, что должен быть целый спектр разных вакцин... И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно её применять. Наверное, это в конечном счёте остановит пандемию», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Президент РАН пояснил, что у всех людей разный возраст, а также различные хронические заболевания и предрасположенность к болезням.

В связи с этим, по его словам, при наличии нескольких вакцин станет возможно подбирать вакцину под конкретного человека и привить разные группы населения.

Ранее сообщалось об успешных клинических испытаниях вакцины от COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с российской вакциной.

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