Диетолог оценил пользу кофе

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Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург оценил пользу кофе.
Диетолог оценил пользу кофе
  • Pixabay

«Существуют исследования, которые прямо связывают количество кофе и продолжительность жизни. Там показано, что четыре-пять чашечек кофе в день снижают возраст зависимых заболеваний и потенциально могут способствовать увеличению продолжительности жизни», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил эксперт, все продукты могут быть вредны в большом количестве, но есть нормы потребления, придерживаясь которых можно сохранить здоровье.

Например, пояснил Гинзбург, сахар следует потреблять не более 20 граммов в день, в том числе скрытые сахара, — это четыре чайных ложки.

«Соль — пять грамм в день, это отказ от добавления соли в пищу. Нужно потреблять только ту соль, которая содержится в продуктах сама по себе», — сообщил он.

Ранее член Национального общества диетологов, врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с газетой «Известия» рассказала, как не переедать по ночам.

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