Врач заявила об отсутствии противовирусных свойств у чёрного перца
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«Надо понимать, что чёрный перец раздражает слизистую желудка, поэтому людям с заболеваниями ЖКТ злоупотреблять им не надо. Основное действие чёрного перца — местное раздражающее. Вирусы и бактерии убить чёрным перцем невозможно», — заявила она в беседе с Nation News.
По её словам, за счёт эффекта раздражения можно только усилить местное кровообращение как в ротовой полости, так и в желудке.
«Все продукты — чеснок, имбирь, чёрный перец, куркума — полезны. Их можно и нужно добавлять в пищу, но они не обладают специфическим противовирусным действием», — уточнила Аплетаева.
Она добавила, что эти продукты могут опосредованно влиять на местный иммунитет за счёт улучшения кровообращения.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.