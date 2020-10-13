Врач заявила об отсутствии противовирусных свойств у чёрного перца

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Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева заявила об отсутствии противовирусных свойств у чёрного перца, имбиря и чеснока.
Врач заявила об отсутствии противовирусных свойств у чёрного перца
  • Pixabay

«Надо понимать, что чёрный перец раздражает слизистую желудка, поэтому людям с заболеваниями ЖКТ злоупотреблять им не надо. Основное действие чёрного перца — местное раздражающее. Вирусы и бактерии убить чёрным перцем невозможно», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, за счёт эффекта раздражения можно только усилить местное кровообращение как в ротовой полости, так и в желудке.

«Все продукты — чеснок, имбирь, чёрный перец, куркума — полезны. Их можно и нужно добавлять в пищу, но они не обладают специфическим противовирусным действием», — уточнила Аплетаева.

Она добавила, что эти продукты могут опосредованно влиять на местный иммунитет за счёт улучшения кровообращения.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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