Режим КТО в Грозном отменён

Режим контртеррористической операции (КТО) в Грозном отменён. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперштаб НАК в регионе.

«Ранее введённые в соответствии с ФЗ от 6 марта 2006 года №35 «О противодействии терроризму» меры и временные ограничения отменены», — сообщили в оперштабе.

13 октября в городе ликвидировали четырёх боевиков, открывших огонь по силовикам. В ходе перестрелки погибли двое сотрудников правоохранительных органов, один был тяжело ранен.

Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, бандиты планировали теракты на территории республики, их помогли обнаружить местные жители.

По его словам, ранее они «прятались» в Сирии и других странах, давно числились в оперативной базе и находились в розыске.