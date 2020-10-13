Кадыров рассказал о ликвидации боевиков в Грозном

Ликвидированные в Грозном боевики планировали теракты на территории Чечни, их помогли обнаружить местные жители. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, утром 13 октября в ходе контртеррористической спецоперации в Октябрьском районе Грозного были уничтожены четыре «участника незаконных вооружённых формирований».

«Они планировали ряд террористических актов на территории региона. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы», — написал он.

Как отметил Кадыров, в Чечне давно покончили с террористическими формированиями.

«Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники НВФ, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Также помогли в определении местоположения террористов местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений», — добавил он.

Он рассказал, что первыми на место прибыли сотрудники ОМОНа, двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли.

По его словам, родственникам погибших окажут всемерную помощь.

«В настоящее время обстановка в столице Чеченской Республики и во всём регионе в целом стабильная и спокойная. Ограничительные меры не введены. Передвижение свободное. Все службы работают в штатном режиме. Силовики сработали максимально профессионально, слаженно и тихо», — заключил он.

13 октября в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции.

Позднее стало известно о ликвидации четырёх боевиков, которые открыли огонь по силовикам.