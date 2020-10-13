В Грозном ликвидировали четырёх открывших огонь по силовикам боевиков

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RT
В Грозном нейтрализованы четверо боевиков, открывших огонь по силовикам. В ходе перестрелки погибли трое сотрудников правоохранительных органов, сообщил информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).
В Грозном ликвидировали четырёх открывших огонь по силовикам боевиков
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«В ходе перестрелки четверо бандитов нейтрализованы. К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка, в ходе перестрелки трое сотрудников правоохранительных органов погибли», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Октябрьского района органы безопасности совместно со спецназом Росгвардии и полицией обнаружили группу вооружённых бандитов и блокировали их.

На предложение сдаться властям боевики открыли огонь из автоматического оружия, проинформировали в НАК.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе ввели режим контртеррористической операции.

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