В Октябрьском районе Грозного ввели режим КТО

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В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) оперативного штаба в Чечне заявили о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Октябрьском районе Грозного.
В Октябрьском районе Грозного ввели режим КТО
  • © РИА Новости

«Принято решение о проведении с 07:40 мск 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что в соответствующем районе существует угроза совершения террористических актов, которые «могут вызвать большой общественный резонанс».

«Оперативным штабом принимаются все необходимые меры по пресечению преступной деятельности и минимизации её последствий», — указывается в заявлении.

Ранее в Чечне нейтрализовали двух вооружённых боевиков.

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