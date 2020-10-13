В Октябрьском районе Грозного ввели режим КТО
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«Принято решение о проведении с 07:40 мск 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного», — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что в соответствующем районе существует угроза совершения террористических актов, которые «могут вызвать большой общественный резонанс».
«Оперативным штабом принимаются все необходимые меры по пресечению преступной деятельности и минимизации её последствий», — указывается в заявлении.
Ранее в Чечне нейтрализовали двух вооружённых боевиков.