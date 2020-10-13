Кадыров: ликвидированные в Грозном боевики прятались в Сирии

Короткая ссылка
Ликвидированные в Грозном боевики ранее «прятались в Сирии» и других странах, давно числились в оперативной базе и находились в розыске. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров: ликвидированные в Грозном боевики прятались в Сирии
  • РИА Новости

«В оперативной базе они числились давно и находились в розыске. Всё последнее время эти «шайтаны» были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», — написал он в Telegram.

Как отметил Кадыров, любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, «будет немедленно уничтожен».

13 октября стало известно о ликвидации четырёх боевиков в Грозном, которые открыли огонь по силовикам. 

Как позднее заявил Кадыров, боевики планировали теракты на территории Чечни, а информация о том, что в регион «из-за рубежа прибыли участники НВФ», у правоохранительных органов появилась заблаговременно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить