Кадыров: ликвидированные в Грозном боевики прятались в Сирии

Ликвидированные в Грозном боевики ранее «прятались в Сирии» и других странах, давно числились в оперативной базе и находились в розыске. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В оперативной базе они числились давно и находились в розыске. Всё последнее время эти «шайтаны» были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», — написал он в Telegram.

Как отметил Кадыров, любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, «будет немедленно уничтожен».

13 октября стало известно о ликвидации четырёх боевиков в Грозном, которые открыли огонь по силовикам.

Как позднее заявил Кадыров, боевики планировали теракты на территории Чечни, а информация о том, что в регион «из-за рубежа прибыли участники НВФ», у правоохранительных органов появилась заблаговременно.