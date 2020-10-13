Кадыров: ликвидированные в Грозном боевики прятались в Сирии
- РИА Новости
«В оперативной базе они числились давно и находились в розыске. Всё последнее время эти «шайтаны» были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», — написал он в Telegram.
Как отметил Кадыров, любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, «будет немедленно уничтожен».
13 октября стало известно о ликвидации четырёх боевиков в Грозном, которые открыли огонь по силовикам.
Как позднее заявил Кадыров, боевики планировали теракты на территории Чечни, а информация о том, что в регион «из-за рубежа прибыли участники НВФ», у правоохранительных органов появилась заблаговременно.