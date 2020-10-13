Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19

Главный врач медицинского центра Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с COVID-19.

«Если человек обратился вовремя... начато лечение по протоколу, то и исходы будут благоприятные», — цитирует эксперта ОТР.

Как считает Тимаков, нужно ориентироваться на загруженность стационаров, значение в борьбе с коронавирусом имеют и готовность врачей, наличие лекарств, новые протоколы лечения.

По мнению эксперта, ситуация может стабилизироваться к концу октября, если будут соблюдены все рекомендации властей.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.