Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19

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Главный врач медицинского центра Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с COVID-19.
Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

«Если человек обратился вовремя... начато лечение по протоколу, то и исходы будут благоприятные», — цитирует эксперта ОТР.

Как считает Тимаков, нужно ориентироваться на загруженность стационаров, значение в борьбе с коронавирусом имеют и готовность врачей, наличие лекарств, новые протоколы лечения.

По мнению эксперта, ситуация может стабилизироваться к концу октября, если будут соблюдены все рекомендации властей.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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