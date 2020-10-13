Эпидемиолог Роспотребнадзора заявил, что коронавирус «повзрослел»

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Коронавирусная инфекция «повзрослела» и «перебросилась» на тех, кому больше 65 лет. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на конференции «Пандемия 2020».
Эпидемиолог Роспотребнадзора заявил, что коронавирус «повзрослел»
  • РИА Новости

По его словам, различие «весеннего подъёма» заболеваемости от осеннего заключается в том, что в первом случае наиболее часто инфекция распространялась среди «лиц молодого возраста».

«А вот, к сожалению, осенние сводки говорят о том, что инфекция «повзрослела» и в основном перебросилась на лиц 65+», — цитирует РИА Новости специалиста.

Он напомнил, что в этой возрастной категории инфекция протекает тяжелее.

Ранее Горелов отмечал, что число новых случаев коронавируса в стране, вероятнее всего, вернётся к летним значениям к февралю-марту

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