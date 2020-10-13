Эпидемиолог Роспотребнадзора заявил, что коронавирус «повзрослел»

Коронавирусная инфекция «повзрослела» и «перебросилась» на тех, кому больше 65 лет. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на конференции «Пандемия 2020».

По его словам, различие «весеннего подъёма» заболеваемости от осеннего заключается в том, что в первом случае наиболее часто инфекция распространялась среди «лиц молодого возраста».

«А вот, к сожалению, осенние сводки говорят о том, что инфекция «повзрослела» и в основном перебросилась на лиц 65+», — цитирует РИА Новости специалиста.

Он напомнил, что в этой возрастной категории инфекция протекает тяжелее.

Ранее Горелов отмечал, что число новых случаев коронавируса в стране, вероятнее всего, вернётся к летним значениям к февралю-марту.

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