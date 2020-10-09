Власти Москвы продолжат убеждать лиц из групп риска оставаться дома

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал продолжить последовательно убеждать жителей города, входящих в группы риска по заболеванию коронавирусной инфекцией COVID-19, оставаться дома.

«Мы будем последовательно просить, убеждать, чтобы люди из этих категорий как можно меньше передвигались по городу», — приводит его слова в эфире телеканала «Россия 1» РИА Новости.

В Москве с 9 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом приостановили действие социальных карт, чтобы школьники, пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями оставались дома.

Департамент транспорта Москвы при этом сообщил, что школьники и пенсионеры в возрасте более 65 лет 9 октября пытались пройти в метро 12 тыс. раз.