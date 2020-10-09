Власти Москвы продолжат убеждать лиц из групп риска оставаться дома

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал продолжить последовательно убеждать жителей города, входящих в группы риска по заболеванию коронавирусной инфекцией COVID-19, оставаться дома.
Власти Москвы продолжат убеждать лиц из групп риска оставаться дома
  • РИА Новости

«Мы будем последовательно просить, убеждать, чтобы люди из этих категорий как можно меньше передвигались по городу», — приводит его слова в эфире телеканала «Россия 1» РИА Новости.

В Москве с 9 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом приостановили действие социальных карт, чтобы школьники, пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями оставались дома.

Департамент транспорта Москвы при этом сообщил, что школьники и пенсионеры в возрасте более 65 лет 9 октября пытались пройти в метро 12 тыс. раз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить