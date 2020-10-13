СК возбудил дело после спецоперации по ликвидации боевиков в Грозном

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Уголовное дело возбуждено после спецоперации по ликвидации боевиков в Октябрьском районе Грозного. Об этом сообщает пресс-служба СК.
СК возбудил дело после спецоперации по ликвидации боевиков в Грозном
  • © СК РФ

Дело заведено по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК).

13 октября в городе ликвидировали четырёх боевиков, открывших огонь по силовикам. В ходе перестрелки погибли двое сотрудников правоохранительных органов, один был тяжело ранен.

Следствие предварительно установило личности нападавших.

Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, бандиты планировали теракты на территории республики, их помогли обнаружить местные жители.

По его словам, ранее они «прятались» в Сирии и других странах, давно числились в оперативной базе и находились в розыске. 

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