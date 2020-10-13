В России предложили приравнять молочные смеси к лекарствам

До 28 октября в Госдуму направят обновлённый проект закона о поддержке естественного вскармливания детей, заявил один из авторов инициативы, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Мы рассматриваем питание детей до одного года не только как питание, но и как лекарство. Значит, будем настаивать, чтобы такого рода питание попадало ребёнку по рекомендации врача», — заявил Рязанский.

По его словам, женщина должна понимать последствия перехода младенца на продукты-заменители, ни один из которых не может полноценно заместить материнское молоко.

Кроме того, парламентарии намерены оставить производителям возможность продвигать свой товар только на медицинских выставках и семинарах.

В июле депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила необходимость дополнительных мер поддержки для семей с маленькими детьми.