В России предложили приравнять молочные смеси к лекарствам
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Мы рассматриваем питание детей до одного года не только как питание, но и как лекарство. Значит, будем настаивать, чтобы такого рода питание попадало ребёнку по рекомендации врача», — заявил Рязанский.
По его словам, женщина должна понимать последствия перехода младенца на продукты-заменители, ни один из которых не может полноценно заместить материнское молоко.
Кроме того, парламентарии намерены оставить производителям возможность продвигать свой товар только на медицинских выставках и семинарах.
В июле депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила необходимость дополнительных мер поддержки для семей с маленькими детьми.