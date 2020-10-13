В России предложили приравнять молочные смеси к лекарствам

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До 28 октября в Госдуму направят обновлённый проект закона о поддержке естественного вскармливания детей, заявил один из авторов инициативы, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
В России предложили приравнять молочные смеси к лекарствам
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Мы рассматриваем питание детей до одного года не только как питание, но и как лекарство. Значит, будем настаивать, чтобы такого рода питание попадало ребёнку по рекомендации врача», — заявил Рязанский.

По его словам, женщина должна понимать последствия перехода младенца на продукты-заменители, ни один из которых не может полноценно заместить материнское молоко.

Кроме того, парламентарии намерены оставить производителям возможность продвигать свой товар только на медицинских выставках и семинарах.

В июле депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила необходимость дополнительных мер поддержки для семей с маленькими детьми.

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