В Петербурге прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции за прошедшие сутки.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © lexander Farnsworth
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на данные официального сайта администрации города.

Врачи за прошедшие 24 часа обследовали 26 931 человека на выявление COVID-19.

Более 3 тыс. петербуржцев находятся под наблюдением медиков, 37 из них сейчас в обсерваторе, 2339 проходят обязательную самоизоляцию.

Операторы Единой региональной информационно-справочной службы ответили на 344 телефонных звонка.

Ранее газета «Известия» сообщала, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал жителей региона избегать публичных мероприятий по причине распространения коронавирусной инфекции.

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