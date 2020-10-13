В Петербурге прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает Nation News со ссылкой на данные официального сайта администрации города.
Врачи за прошедшие 24 часа обследовали 26 931 человека на выявление COVID-19.
Более 3 тыс. петербуржцев находятся под наблюдением медиков, 37 из них сейчас в обсерваторе, 2339 проходят обязательную самоизоляцию.
Операторы Единой региональной информационно-справочной службы ответили на 344 телефонных звонка.
Ранее газета «Известия» сообщала, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал жителей региона избегать публичных мероприятий по причине распространения коронавирусной инфекции.