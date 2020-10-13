В Петербурге прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции за прошедшие сутки.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на данные официального сайта администрации города.

Врачи за прошедшие 24 часа обследовали 26 931 человека на выявление COVID-19.

Более 3 тыс. петербуржцев находятся под наблюдением медиков, 37 из них сейчас в обсерваторе, 2339 проходят обязательную самоизоляцию.

Операторы Единой региональной информационно-справочной службы ответили на 344 телефонных звонка.

Ранее газета «Известия» сообщала, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал жителей региона избегать публичных мероприятий по причине распространения коронавирусной инфекции.