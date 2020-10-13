В НАК уточнили данные о погибших при перестрелке в Грозном

Короткая ссылка
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) оперативного штаба в Чечне уточнили, что в результате перестрелки в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов, а не три.
В НАК уточнили данные о погибших при перестрелке в Грозном
  • © РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет

При этом отмечается, что один был ранен.

«В ходе КТО в Чеченской Республике погибли двое сотрудников правоохранительных органов, один получил ранение», — цитирует заявление РИА Новости.

13 октября в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции.

Позднее сообщалось о ликвидации четырёх боевиков, которые открыли огонь по силовикам, и гибели трёх сотрудников правоохранительных органов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить