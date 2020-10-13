В НАК уточнили данные о погибших при перестрелке в Грозном

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) оперативного штаба в Чечне уточнили, что в результате перестрелки в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов, а не три.

© РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет