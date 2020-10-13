В НАК уточнили данные о погибших при перестрелке в Грозном
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При этом отмечается, что один был ранен.
«В ходе КТО в Чеченской Республике погибли двое сотрудников правоохранительных органов, один получил ранение», — цитирует заявление РИА Новости.
13 октября в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции.
Позднее сообщалось о ликвидации четырёх боевиков, которые открыли огонь по силовикам, и гибели трёх сотрудников правоохранительных органов.