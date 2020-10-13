Источник рассказал о превращении сервиса SuperJob в соцсеть
При этом сервис продолжит деятельность по своей основной специализации, однако пользователи получат расширение функционала.
О грядущих планах по изменению будет объявлено в ближайшее время.
Ранее вице-президент сервиса по поиску работы SuperJob Елена Никифорова заявила, что в последние годы от 60 до 70% людей не работают по профессии.
В интервью RT она объяснила, для чего необходима профориентация, в каком возрасте она наиболее эффективна и как на её актуальность повлияла пандемия коронавируса.
Подробнее — в материале RT.