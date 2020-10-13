Источник рассказал о превращении сервиса SuperJob в соцсеть

Сервис по поиску работы SuperJob планирует изменить свой формат. Как стало известно RT от источников, знакомых с ситуацией, компания планирует развиваться в формате социальной сети, связанной с работой.

При этом сервис продолжит деятельность по своей основной специализации, однако пользователи получат расширение функционала.



О грядущих планах по изменению будет объявлено в ближайшее время.

Ранее вице-президент сервиса по поиску работы SuperJob Елена Никифорова заявила, что в последние годы от 60 до 70% людей не работают по профессии.

В интервью RT она объяснила, для чего необходима профориентация, в каком возрасте она наиболее эффективна и как на её актуальность повлияла пандемия коронавируса.

Подробнее — в материале RT.