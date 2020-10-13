Источник рассказал о превращении сервиса SuperJob в соцсеть

Короткая ссылка
Сервис по поиску работы SuperJob планирует изменить свой формат. Как стало известно RT от источников, знакомых с ситуацией, компания планирует развиваться в формате социальной сети, связанной с работой.
Источник рассказал о превращении сервиса SuperJob в соцсеть

    При этом сервис продолжит деятельность по своей основной специализации, однако пользователи получат расширение функционала.

    О грядущих планах по изменению будет объявлено в ближайшее время.

    Ранее вице-президент сервиса по поиску работы SuperJob Елена Никифорова заявила, что в последние годы от 60 до 70% людей не работают по профессии.

    В интервью RT она объяснила, для чего необходима профориентация, в каком возрасте она наиболее эффективна и как на её актуальность повлияла пандемия коронавируса.

    Подробнее — в материале RT.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайся на нас в TikTok
    Подписывайся на насв TikTok
    Ранее на эту тему:
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить