Эксперты рассказали об отношении работодателей к онлайн-собеседованиям

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Эксперты рассказали, как работодатели относятся к онлайн-собеседованиям. В опросе сервиса Superjob приняли участие 1 тыс. представителей различных компаний.
Эксперты рассказали об отношении работодателей к онлайн-собеседованиям
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как оказалось, почти 40% работодателей, пользующихся возможностями онлайн-собеседований, предпочитают их очным интервью.

Опыт проведения дистанционных собеседований имеют 48% опрошенных. Из них 14% попробовали проводить онлайн-интервью во время режима самоизоляции.

Как считают 17% участников исследования, общение с соискателями по видеосвязи вполне может стать альтернативой традиционным встречам.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в беседе с НСН оценила ситуацию с удалённой работой в Москве.

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