Эксперты рассказали об отношении работодателей к онлайн-собеседованиям
- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Как оказалось, почти 40% работодателей, пользующихся возможностями онлайн-собеседований, предпочитают их очным интервью.
Опыт проведения дистанционных собеседований имеют 48% опрошенных. Из них 14% попробовали проводить онлайн-интервью во время режима самоизоляции.
Как считают 17% участников исследования, общение с соискателями по видеосвязи вполне может стать альтернативой традиционным встречам.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в беседе с НСН оценила ситуацию с удалённой работой в Москве.