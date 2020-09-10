Эксперты рассказали об отношении работодателей к онлайн-собеседованиям

Эксперты рассказали, как работодатели относятся к онлайн-собеседованиям. В опросе сервиса Superjob приняли участие 1 тыс. представителей различных компаний.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как оказалось, почти 40% работодателей, пользующихся возможностями онлайн-собеседований, предпочитают их очным интервью.

Опыт проведения дистанционных собеседований имеют 48% опрошенных. Из них 14% попробовали проводить онлайн-интервью во время режима самоизоляции.

Как считают 17% участников исследования, общение с соискателями по видеосвязи вполне может стать альтернативой традиционным встречам.

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