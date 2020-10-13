В Москве за сутки выписаны 1750 лечившихся от коронавируса пациентов

За сутки ещё 1750 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 264 тыс.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1750 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264 500», — цитирует её РИА Новости.

Накануне сообщалось о 1131 выздоровевшем пациенте в Москве.

Также Ракова заявила, что в Москве создано достаточно коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, но резерв не бесконечный.