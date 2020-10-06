В Москве назвали не бесконечным коечный резерв для больных COVID-19

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В Москве создано достаточно коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, но резерв не бесконечный, предупредила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве назвали не бесконечным коечный резерв для больных COVID-19
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы медицинских мощностей. Но давайте будем откровенны — коек всегда конечное количество, и, сколько бы мы их ни разворачивали, им когда-то придёт конец», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 1».

В мэрии сообщили, что в Москве открыли два временных госпиталя для заболевших коронавирусной инфекцией в Крылатском и в Сокольниках и планируют открытие ещё двух больниц в торговом центре «Москва» и центре на ВДНХ.

Ракова также объяснила рост заболеваемости COVID-19 в Москве тотальным несоблюдением масочного режима.

6 октября в Москве было зафиксировано два антирекорда — по числу новых случаев коронавируса (4088) и по количеству госпитализированных за сутки (1049).

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