В Москве назвали не бесконечным коечный резерв для больных COVID-19
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- РИА Новости
«На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы медицинских мощностей. Но давайте будем откровенны — коек всегда конечное количество, и, сколько бы мы их ни разворачивали, им когда-то придёт конец», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 1».
В мэрии сообщили, что в Москве открыли два временных госпиталя для заболевших коронавирусной инфекцией в Крылатском и в Сокольниках и планируют открытие ещё двух больниц в торговом центре «Москва» и центре на ВДНХ.
Ракова также объяснила рост заболеваемости COVID-19 в Москве тотальным несоблюдением масочного режима.
6 октября в Москве было зафиксировано два антирекорда — по числу новых случаев коронавируса (4088) и по количеству госпитализированных за сутки (1049).