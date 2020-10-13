В Приморье начали прививать работающих с больными коронавирусом врачей

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В Приморском крае началась вакцинация препаратом «Спутник V» медицинских сотрудников, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, сообщает правительство региона.
В Приморье начали прививать работающих с больными коронавирусом врачей
  • © РИА Новости / Георгий Зимарев

«Мы получили первую, тестовую, партию в ограниченном количестве и уже вакцинировали 21 медицинского работника линии риска — это медработники в ковидных госпиталях, в инфекционных бригадах поликлиник и станций скорой помощи», — цитирует пресс-служба главу Минздрава Приморья Анастасию Худченко.

Она подчеркнула, что все вакцинированные находятся под ежедневным медицинским наблюдением.

Ранее в Санкт-Петербурге началась вакцинация медработников от коронавируса.

Аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко в беседе с Nation News рассказал об особенностях вакцинации.

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