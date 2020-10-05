Вакцинация медработников от коронавируса началась в Петербурге

В Санкт-Петербурге началась вакцинация медработников от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V».

«Сегодня прививку вакциной «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи, сделали 21 медику Городской больницы №40. В число первых вакцинированных вошли врачи и медсёстры, работающие в приёмном покое и «красной зоне», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы городского Комитета по здравоохранению.

7 октября также планируется вакцинация медицинских работников Боткинской больницы.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что масштабный ввод вакцины от коронавируса «Спутник V» в гражданский оборот могут начать в октябре.