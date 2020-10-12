СК подтвердил гибель трёх человек при стрельбе в Нижегородской области

Интерес к российской вакцине от COVID-19 проявляют более 50 государств

Короткая ссылка
Интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» проявляют более 50 стран. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Интерес к российской вакцине от COVID-19 проявляют более 50 государств
  • © РФПИ и центр имени Гамалеи

«Уже более 50 стран показали свою заинтересованность. У нас есть очень много заявок от ведущих стран, и также для многих стран очень важно проведение клинических испытаний, в том числе на их гражданах», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Дмитриев отметил, что широкое применение вакцины в России планируют начать «в конце октября — начале ноября».

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках вакцинации добровольцев от COVID-19 препаратом «Спутник V».

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить