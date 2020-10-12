Интерес к российской вакцине от COVID-19 проявляют более 50 государств

Интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» проявляют более 50 стран. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Уже более 50 стран показали свою заинтересованность. У нас есть очень много заявок от ведущих стран, и также для многих стран очень важно проведение клинических испытаний, в том числе на их гражданах», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Дмитриев отметил, что широкое применение вакцины в России планируют начать «в конце октября — начале ноября».

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках вакцинации добровольцев от COVID-19 препаратом «Спутник V».

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.