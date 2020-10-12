Диетолог дала рекомендации по здоровому питанию

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова дала рекомендации по здоровому питанию.

«Из овощей не только привычные огурцы-помидоры, прежде всего крестоцветные, это капуста. И белокочанная, и краснокочанная, которую могут позволить себе все. Содержащие бета-каротин тыква и морковь. Все эти овощи очень полезны и продлевают молодость», — заявила она в беседе НСН.

По её словам, нужно съедать в день по 500 граммов свежих овощей.

Как отметила эксперт, источники омега-3 — это жирная морская рыба, льняное масло, орехи, семена и бобовые. Они нужны, но в ограниченных количествах, пояснила Ионова.

Эксперт также советует употреблять ягоды.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию в пандемию.